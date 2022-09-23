Астана, 23 сентября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Российско-казахстанские отношения всегда отличались высоким доверием. Данное заявление 23 сентября опубликовала пресс-служба МИД Казахстана по случаю роста потока граждан из России.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

«В отношении обеспокоенности некоторых казахстанцев по поводу роста числа приезжающих в нашу страну граждан Российской Федерации, считаем необходимым разъяснить следующее. Существует порядок въезда и пребывания в РК иностранных граждан, контроль за ними осуществляют пограничная служба КНБ и МВД РК», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работа госорганов продолжается в штатном порядке. В МИД подчеркнули, что инфраструктура страны позволяет «безболезненно» пройти сложившуюся миграционную ситуацию. Также дипломаты призвали жителей Казахстана проявить человечность, мудрость и гостеприимство.

При этом казахстанские дипломаты напомнили, что казахстанское законодательство не предусматривает бессрочного нахождения в стране для иностранных граждан.