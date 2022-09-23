Самара, 23 сентября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Патриотическая акция «Своих не бросаем» в поддержку жителей освобожденных территорий б. УССР проходит в Самаре. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба администрации Самарского внутригородского района города Самары.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

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Сообщается, что участники акции жители Самарской области, которые собрались на площади Славы, выражают солидарность в знак проведения с 23 по 27 сентября референдума на территории Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей о присоединении к России.

Напомним, что 21 сентября президент Российской ФедерацииВладимир Путин в своём телеобращении заявил, что Россия поддержит решение жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей об их будущем, которое они примут на референдумах.

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