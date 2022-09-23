Берлин, 23 сентября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Признаки «начала деиндустриализации» заметны в Германии, промышленное производство оказалось на пороге масштабного спада. Об этом сообщает 23 сентября германское издание FOCUS online.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Издание ссылается на данные Федерального статистического ведомства Германии. В августе зафиксирован рост цен производителей на 45,8%. Столь высоких темпов не было за всю историю подобных наблюдений — с 1949 года.

Речь идёт об «экстремально высоком уровне инфляции», о «слишком дорогом» и «изживающем себя» производстве. Такие экономические явления — предвестники деиндустриализации, отмечает издание.

Аналитики считают, что причина — в резком росте цен на энергоносители, на 139% с августа минувшего года. Такой прирост «ценовым молотом» бьёт по местным производителям, которые не могут перенести мощности за рубеж.

Из-за проблем с энергопоставками Германия может лишиться целых отраслей, например, производства алюминия. Экономикам «целых регионов» грозит кризис. Более того, Германия рискует стать «аграрной страной», заключается в статье.

Читайте также: Die Welt: производители продуктов питания в ФРГ оказались припёрты к стенке