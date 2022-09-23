Калуга, 23 сентября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В Калуге возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества путем поджога мусорных контейнеров, сообщили 23 сентября корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорные контейнеры

Неустановленное лицо путем поджога умышленно повредило десятки пластиковых контейнеров для бытового мусора, принадлежащие госпредприятию «Калужский региональный экологический оператор», расположенные на территории Калуги, общей стоимостью не менее 150 тыс. рублей. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе–сентябре в Калужской области неустановленными вандалами было сожжено 13 мусорных контейнеров.