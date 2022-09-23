Провинция Новая Шотландия, Канада, 23 сентября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Утром 23 сентября ураган 4-й категории «Фиона», ранее опустошивший Пуэрто-Рико, обрушился на Бермудские острова с сильными дождями и ветрами, пронесся мимо и сейчас движется к северо-восточной Канаде, которой должен достигнуть к вечеру, сохранив свою разрушительную силу, передает Associated Press.

Pxhere.com Ураган

Власти Бермудских островов открыли убежища и закрыли школы и офисы. Премьер-министр Дэвид Берт призвал жителей «позаботиться о себе и своей семье», присматривать «за пожилыми людьми, родственниками и соседями».

Канадский центр ураганов предупредил об урагане и ведет наблюдение за обширными прибрежными территориями Новой Шотландии, острова Принца Эдуарда и Ньюфаундленда. Национальный центр ураганов США сообщил, что «Фиона» доберется до этого района как «мощный посттропический циклон с ураганными ветрами».

«Это будет шторм, который все запомнят», — сказал метеоролог Канадского центра ураганов Боб Робишо.

Метеорологи США сообщили, что вечером 22 сентября максимальная скорость «Фионы» достигала 215 км/ч. Ее центр находился примерно в 315 км к западу от Бермудских островов, она двигалась на северо-северо-восток со скоростью 33 км/ч.

Ураганные ветры распространялись от центра на расстояние до 185 километров, а штормовые ветры — на расстояние до 445 километров.