Москва, , 14:21 — REGNUM Осенняя погода и опавшая зеленая листва не сильно скажутся на проведение боевых действий на фронтах спецоперации. Об этом 23 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Лес Марина Каширская (с) ИА REGNUM

По его словам, зеленая листва, хоть и прикрывает позиции киевских боевиков, но не мешает союзным силам установить их точные координаты.

«Зелёнка» скрывает нас, но скрывает и позицию противника. Но это не критично. Основные опорные пункта находятся на территории городов. А «зелёнка» — это промежуточная тема. Погоды они особенно не делают. Мы прекрасно знаем, где находятся позиции противника в «зеленке», —сказал Ходаковский.

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