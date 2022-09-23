Ярославль, 23 сентября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Бывший глава департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области Евгений Сорокин назначен министром сельского хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЛНР.

https://t.me/government_lnr Евгений Сорокин

«Новым министром сельского хозяйства и продовольствия ЛНР назначен Евгений Дмитриевич Сорокин, который ранее возглавлял департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области», — сообщили в телеграм-канале правительства ЛНР.

Сейчас Евгению Сорокину 41 год. Он родом из Тверской области, где окончил Тверской институт экономики и менеджмента, а также Тверской институт экономики и права. Позднее он преподавал в Тверском государственном университете. С 2006 года работал на различных должностях в администрации Тверской области. С 2019 года возглавлял департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области.