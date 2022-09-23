Челябинск, 23 сентября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Митинг-концерт в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях о воссоединении с Россией проходит в Челябинске, сообщает 23 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Ирина Юрина ИА REGNUM Митинг-концерт в Челябинске 23 сентября 2022 года в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

У центральной сцены в парке имени Юрия Гагарина собрались несколько тысяч человек. Перед участниками митинга выступил народный артист России Дмитрий Харатьян, он исполнил известные песни из советских кинофильмов.

Ожидается выступление ВИА «Ариэль» и коллективов Челябинской области.

На митинге множество российских флагов, транспаранты «Своих не бросаем», «За мир без нацизма». Желающие могут сфотографироваться у автомобилей военных лет.

Как сообщало ИА REGNUM, для жителей регионов б. УССР, где проходят референдумы, 27 сентября в Челябинске будут работать четыре избирательных участка.

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