Вашингтон, 23 сентября 2022, 14:17 — REGNUM Члены администрации президента США Джо Байдена рассматривают возможность смещения со своего поста главы Всемирного банка Дэвида Малпасса, сообщает 23 сентября со ссылкой на источники Axios.
По информации источников издания, это связано с тем, что поставленный при бывшем президенте США Дональде Трампе уделяет в своей политике недостаточное внимание вопросам изменения климата.
Но официальные лица администрация Байдена понимают, что замена Малпасса будет запутанным процессом, и они не уверены, как — и даже если — США смогут организовать его отставку.