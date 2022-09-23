Стокгольм, 23 сентября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. 26 сентября новый созыв риксдага Швеции изберет нового тальмана, но кто это будет, пока неясно. Об этом 23 сентября сообщила новостная служба TT.

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Мэрта Стеневи, лидер партии Зеленых, уже заявила, что готова проголосовать за кандидата на пост спикера парламента от Умеренных.

«Я никоим образом не представляю, чтобы Шведские демократы, учитывая их риторику и политику, могли бы получить этот пост. Если альтернативой является [нынешний тальман] Андреас Норлен, то это абсолютная возможность для нас», — отметила она в интервью TT.

Напомним, что ранее Социал-демократы также заявили, что представителю Шведских демократов не бывать тальманом, поэтому партия будет голосовать за представителя Умеренных.