Чебоксары, , 14:16 — REGNUM В Чувашии инфляция замедляется четвёртый месяц подряд, основная причина — рост поступлений сельхозпродукции, в том числе из других регионов России. Об этом ИА REGNUM сообщили в Национальном банке Чувашской Республики.

Инфляция © ИА REGNUM

По данным банка, в августе 2022 года годовая инфляция в Чувашии снизилась до 15,2% после 16,7% в июле. Отмечается, что такая динамика сохраняется с мая, инфляция замедляется четвёртый месяц.

Эксперты сообщают, что «большой вклад» в сдерживание инфляционных процессов продолжает вносить поступление плодоовощной продукции, в том числе в августе возросли объёмы поставок как от местных аграриев, так и из южных регионов России. Расширение предложения сказалось на снижении цен на картофель, капусту, помидоры, «медленнее увеличивались цены» на огурцы и чеснок. С учётом роста урожая зерновых в августе замедлился рост стоимости муки и хлебобулочных изделий.

Как сообщало ИА REGNUM , в Поволжье в июле 2022 года по сравнению с декабрём 2021 года инфляция составила 11,3%. За указанный период более всего цены выросли в Марий Эл (+12,4%), менее всего продукты и услуги в Мордовии (+9,8%). В Чувашии уровень инфляции составил 11,1%.

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