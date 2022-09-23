Москва, 23 сентября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. На территории России проводятся митинги в поддержку референдумов на освобождённых территориях, сообщают 23 сентября региональные СМИ.

Kuvasato Голосование

23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы, в которых жители голосуют по вопросу воссоединения с Россией.

Акции поддержки голосований проходят в Саратове, Перми, Магадане, Петропавловске-Камчатском, Улан-Удэ и других городах. Почти каждое мероприятие, следует из публикаций, получилось массовым. В 17:00 начнётся акция в Москве, в некоторых регионах митинги состоятся завтра. В Тамбове, Кирове и Калининграде они совпадут по времени с музыкальным фестивалем «Русское лето».