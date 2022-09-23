Джелалабад, Афганистан, 23 сентября 2022, 14:12 — REGNUM В афганской провинции Нангархар талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили парикмахеров и десятки людей, бреющих бороду. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Инцидент произошёл на перекрёстке Мухоберат города Джелалабад, административного центра провинции Нангархар.
Информированный местный источник на условиях анонимности сообщил изданию что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планировали посадить в тюрьму некоторых из этих людей после избиения, но эта акция была предотвращена благодаря вмешательству старейшин.
Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избивали парикмахеров за бритьё бород клиентам в провинциях Газни, Забуль, Урузган и Гильменд.