* талибы — запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, 23 сентября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В афганской провинции Нангархар талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили парикмахеров и десятки людей, бреющих бороду. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Tasnimnews.com Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Инцидент произошёл на перекрёстке Мухоберат города Джелалабад, административного центра провинции Нангархар.

Информированный местный источник на условиях анонимности сообщил изданию что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планировали посадить в тюрьму некоторых из этих людей после избиения, но эта акция была предотвращена благодаря вмешательству старейшин.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избивали парикмахеров за бритьё бород клиентам в провинциях Газни, Забуль, Урузган и Гильменд.