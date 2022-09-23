Сеул, , 14:13 — REGNUM В КНДР продолжаются работы по демонтажу южнокорейских объектов, построенных в горах Кымган. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу министерства объединения Южной Кореи Ли Хё Чжон.

КНДР (сс) stephan

Ссылаясь на спутниковые снимки, сделанные Planet Labs, в министерстве отметили, что северокорейская сторона снесла куполообразную крышу Дома культуры, крытого концертного зала на 620 мест, в который Южная Корея вложила около $30 млрд.

Ли Хё Чжон подчеркнула, что данные работы являются явным нарушением межкорейских соглашений и прав собственности, а также призвала Пхеньян немедленно прекратить односторонние меры и найти совместное решение посредством диалога.

Напомним, что в октябре 2019 года северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал снести объекты, построенные Южной Кореей на курорте Кымган. Однако в январе 2020 года Пхеньян уведомил Сеул о переносе сноса из-за пандемии коронавируса.