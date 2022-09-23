Москва, , 14:12 — REGNUM Растущая инфляция и надвигающаяся рецессия в экономике Европейского союза (ЕС) усиливают риски для инвесторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Флаги США и ЕС openDemocracy

«Вывод капитала с фондового рынка Европы и его уход в акции компаний США наблюдается уже с весны 2022 года, однако если раньше это было связано с ухудшающимися ожиданиями и настроениями инвесторов, то сейчас — уже с реальными проблемами, которые демонстрирует экономика стран ЕС. Это подтверждается продолжающимся инфляционным шоком, который, похоже, еще не достиг своего пика.

Европейские инвестиции в США в целом замедлились в период пандемии коронавируса и соответствующих карантинных ограничений. Теперь же наблюдается активный возврат инвесторов на рынки США, и здесь также важную роль играет фактор отложенного спроса инвесторов на вложения в промышленные предприятия, объекты розничной торговли, офисную недвижимость. Таким образом, уже ранее наблюдалось перераспределение капитала в виде его постепенного оттока из ЕС в США.

Начало специальной военной операции России усилило эти тенденции, когда европейские инвесторы начали использовать рынок США уже в качестве убежища для защиты и сохранения своего капитала.

По мере усиления конфликта, которое мы сейчас наблюдаем, этот тренд станет более выраженным. Таким образом, получается, что усиление военной помощи США киевскому режиму способствует активному притоку иностранных (европейских) инвестиций в США.

Ранее эксперты уже указывали на то, что по сути ЕС столкнулся с дилеммой, которая ранее в большей степени была характерна для развивающихся стран. Отмечу, что все предыдущие годы платежный баланс ЕС сводился с приличным профицитом, однако сейчас он существенно сокращается.

Торговый баланс Европы на протяжении 1990–2020 годов в большей степени обеспечивался Германией, однако резкий рост цен на импортные энергоносители привел к дефициту торгового баланса.

Такая ситуация с платежным балансом оказывает негативное давление на единую европейскую валюту. Чтобы предотвратить отток капитала, Европейский центральный банк (ЕЦБ) повышает процентную ставку, но, как показывает исторический опыт (например, развивающихся стран в период азиатского финансового кризиса) это не всегда предотвращает отток капитала (а может даже усилить его) и риск девальвации валюты в данном случае может еще больше возрасти.

Насколько будет оправдана агрессивная денежно-кредитная политика ЕЦБ — покажет время. Вместе с тем, Европа находится в наихудшем экономическом положении за последние десятилетия: высокие цены на энергию ведут к переходу населения на уголь и дрова, некоторые промышленные (прежде всего энергоемкие) предприятия уже объявили о своем закрытии.

Похоже, что рецессия и инфляция будут более существенными и продолжительными, чем это ожидалось раньше. Однако риск начала масштабной деиндустриализации Европы представляется самым ключевым, поскольку он связан с структурными и часто необратимыми изменениями в экономике. В большей степени процессам деиндустриализации может быть подвержена экономика промышленного лидера ЕС - Германии.

Между тем, сложная ситуация в Европе может стать токсичной для промышленности многих стран, которые зависят от глобальных цепочек поставок, ведомых европейскими (прежде всего немецкими) компаниями, работающими в энергоемких отраслях, например, химической, сталелитейной промышленности.

Помимо прочего, в таких отраслях, как автомобилестроение, весьма сложно реконструировать сложившиеся глобальные цепочки поставок.

Именно поэтому разрушительный потенциал деиндустриализации может, помимо разрушения европейской экономики, обусловит серьезные глобальные экономические потрясения», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, энергетический кризис в ЕС вынуждает местные компании переносить свои производства в США, чтобы использовать большую стабильность американского рынка и государственную экономическую поддержку со стороны Вашингтона.

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