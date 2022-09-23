Москва, , 14:10 — REGNUM В ходе биржевых торгов курс американского доллара снизился до 57,7 рубля за одну единицу валюты США. Это 23 сентября следует из данных Московской биржи.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации торговой площадки, по состоянию на 13:35 мск курс доллара США расчетами «завтра» снизился на 1,14 рубля, до 57,7 рубля, что произошло в первый раз с 25 июля 2022 года

При этом курс евро на это же время падал на 1,41 рубля, составив впервые с 21 июля 56,21 рубля за одну единицу европейской валюты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обменный курс доллара по отношению к шведской кроне достиг рекордно высокого уровня и оказывает дополнительное давление на экономику Швеции.