Москва, 23 сентября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В ходе биржевых торгов курс американского доллара снизился до 57,7 рубля за одну единицу валюты США. Это 23 сентября следует из данных Московской биржи.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

По информации торговой площадки, по состоянию на 13:35 мск курс доллара США расчетами «завтра» снизился на 1,14 рубля, до 57,7 рубля, что произошло в первый раз с 25 июля 2022 года

При этом курс евро на это же время падал на 1,41 рубля, составив впервые с 21 июля 56,21 рубля за одну единицу европейской валюты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обменный курс доллара по отношению к шведской кроне достиг рекордно высокого уровня и оказывает дополнительное давление на экономику Швеции.