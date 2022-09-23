Ханты-Мансийск, 23 сентября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В Югре проходят митинги-концерты «Своих не бросаем» в поддержку референдумов и решений президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает оперативный региональный штаб.

Василий Иванов ИА REGNUM Своих не бросаем!

Российскую армию и главу государства поддерживают жители Ханты-Мансийска, Сургута, Нягани и Нижневартовска.

Во время акций работает мобильный пункт сбора гуманитарной помощи жителям республик Донбасса. Также каждый желающий может записать видео в поддержку российских военнослужащих, волонтеров и жителей Донбасса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 сентября стартовали референдумы о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Организовано выездное голосование по всему Ханты-Мансийскому автономному округу, а в трёх городах Югры развернуты участки для голосования.