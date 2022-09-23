Рязань, , 14:10 — REGNUM Победительницей Кубка России по универсальному бою в своей весовой категории стала спортсменка из Рязани, сообщает 23 сентября пресс-служба правительства региона.

Медали Александр Погожев © ИА REGNUM

Курсантка Рязанского гвардейского высшего училища ВДВ Полина Мисюрева победила в классическом бое в весовой категории до 48 кг. Спортсменка тренируется под руководством тренера высшей категории Сергея Полосина и Заслуженного тренера России Николая Никитина в спортшколе «Юпитер».

Соревнования проходили в Нижнем Новгороде. В них приняли участие более 300 бойцов из 28 регионов России.