Курсантка из Рязани выиграла Кубок России по универсальному бою
Рязань, 23 сентября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Победительницей Кубка России по универсальному бою в своей весовой категории стала спортсменка из Рязани, сообщает 23 сентября пресс-служба правительства региона.
Александр Погожев ИА REGNUM
Медали
Курсантка Рязанского гвардейского высшего училища ВДВ Полина Мисюрева победила в классическом бое в весовой категории до 48 кг. Спортсменка тренируется под руководством тренера высшей категории Сергея Полосина и Заслуженного тренера России Николая Никитина в спортшколе «Юпитер».
Соревнования проходили в Нижнем Новгороде. В них приняли участие более 300 бойцов из 28 регионов России.