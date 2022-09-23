Тирасполь, 23 сентября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. На военных учениях «Огненный щит», которые ежегодно проводят специалисты из США в Молдавии, возле села Бульбоака, отрабатывают городские бои. Об этом на телеканале «Первый Приднестровский» заявил депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов.

Американские и молдавские военные

Учения в этом году проходили с 12 по 22 сентября на Бульбоакском полигоне. В них, кроме молдавских и американских военнослужащих, принимают участие подразделения из Румынии.

«Там отрабатываются бои по взятию городов, конкретно городских кварталов. Но, а какие города в Кишинёве еще могут мечтать брать? Только приднестровские. Не румынские ведь, не российские», — сказал депутат.

Он отметил, что подобная подготовка на территории Молдавии вызывает опасения в Молдавии, особенно в сложившейся неспокойной обстановке. По мнению Сафонова, приднестровцам нужно «держать порох сухим», но в то же время не поддаваться на провокации.

Напомним, учения «Огненный щит» в Молдавии проводятся с 2015 года. По заявлению пресс-службы минобороны, их цель — отработка боевого взаимодействия подразделений из разных стран.