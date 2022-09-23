Калуга, , 14:08 — REGNUM Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» торжественно открылся 23 сентября в калужской областной филармонии. В сопровождении наставников в Калугу приехали около 340 юных инспекторов движения из всех субъектов Российской Федерации, победивших в региональных этапах соревнований. Конкурс стал уже 40-м по счёту. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

На открытии 40 всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» Пресс-служба правительства Калужской области

В церемонии открытия приняли участие губернатор Владислав Шапша и заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения министерства внутренних дел Российской Федерации генерал-майор полиции Николай Шеюхин. Приветствуя юных инспекторов движения, Владислав Шапша подчеркнул важность их работы. По его мнению, они могут лучше взрослых объяснить своим сверстникам «простые истины безопасного поведения».

До 29 сентября жюри конкурса определит победителей по результатам прохождения шести испытаний, которые будут проходить во Дворце спорта «Центральный». Юные инспекторы покажут свои знания правил дорожного движения, умение фигурного управления велосипедом и оказания первой медицинской помощи. В конкурсе — творческое состязание агитбригад, пропагандирующих сверстникам правила безопасного поведения на дороге «Вместе — за безопасность дорожного движения».

Помимо состязаний юные гости региона смогут познакомиться с реализацией федерального проекта «Лаборатория безопасности», который направлен на снижение числа аварий с участием детей. В том числе, с работой двух передвижных лабораторий, оснащенных специальным оборудованием для моделирования дорожных ситуаций и обучения поведению на дороге и в транспорте в условиях, которые максимально приближенных к реальным. Участники встречи также побывают на обзорной экскурсии по областному центру и в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского.

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