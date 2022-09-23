Париж, 23 сентября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Элизабет Борн встретятся за обедом в Елисейском дворце и должны согласовать метод, выбранный исполнительной властью для продвижения пенсионной реформы, передает BFM TV.

Jacques Paquier Премьер-министр Франции Элизабет Борн

Элизабет Борн хочет применить новый метод, за который выступает исполнительная власть, к пенсионной реформе, основанный на диалоге с профсоюзами и прислушивании к мнению групп в Национальной ассамблее.

Генеральный секретарь Елисейского дворца надеется провести быструю пенсионную реформу осенью.

Реформа должна применяться «с лета 2023 года», как неоднократно повторял Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, повреждение зданий из-за эпизодов засухи, наблюдавшихся во Франции в 2022 году, должно стоить страховщикам от 1,6 до 2,4 млрд евро, что может стать самым дорогим годом для такого рода событий.

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