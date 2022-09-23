Норрчёпинг, Швеция, , 14:10 — REGNUM Умеренные, Христианские демократы и Либералы при поддержке Шведских демократов выиграли выборы в Норрчепёнге, крупном промышленном центре на юге Швеции. Об этом 23 сентября сообщили местные СМИ.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным радиостанции P4 Östergötland, это победа правых сил делает Норрчёпинг первым муниципалитетом, где Шведские демократы принимают непосредственное управление местными органами власти.

«Я ждала этого десять лет. Быть в оппозиции было похоже на странствие по пустыне», — сказала в интервью местному изданию Norrköpings Tidningar София Ярл (Умеренные), которая, вероятно, станет новым председателем муниципального совета.

Уходящий в отставку председатель муниципального совета Улле Викмонг (Социал-демократы) заявил изданию, что пресс-конференция, которую Умеренные, Христианские демократы и Либералы провели 23 сентября, была «политически пустой» и что правительству меньшинства будет трудно решать бюджеты при поддержке Шведских демократов.

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