Норрчёпинг, Швеция, 23 сентября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Умеренные, Христианские демократы и Либералы при поддержке Шведских демократов выиграли выборы в Норрчепёнге, крупном промышленном центре на юге Швеции. Об этом 23 сентября сообщили местные СМИ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

По данным радиостанции P4 Östergötland, это победа правых сил делает Норрчёпинг первым муниципалитетом, где Шведские демократы принимают непосредственное управление местными органами власти.

«Я ждала этого десять лет. Быть в оппозиции было похоже на странствие по пустыне», — сказала в интервью местному изданию Norrköpings Tidningar София Ярл (Умеренные), которая, вероятно, станет новым председателем муниципального совета.

Уходящий в отставку председатель муниципального совета Улле Викмонг (Социал-демократы) заявил изданию, что пресс-конференция, которую Умеренные, Христианские демократы и Либералы провели 23 сентября, была «политически пустой» и что правительству меньшинства будет трудно решать бюджеты при поддержке Шведских демократов.