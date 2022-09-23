Нью-Йорк, США, , 14:03 — REGNUM Агентство «Ассошиэйтед Пресс» в статье о детях, работающих в мастерских по обжигу глины на севере Кабула, пишет о том, что им приходится работать вместе со своими семьями с раннего утра и до вечера. Зарабатывание на пропитание и попытки выжить лишили этих детей возможности думать о других вещах, таких как образование и развлечения.

Афганские дети Defense.gov

Агентство отмечает, что среди детей, которые вынуждены выполнять тяжёлую работу в Афганистане, наиболее плачевно положение детей на кирпичных заводах к северу от Кабула. Условия работы при печах для обжига тяжелы даже для взрослых. Но почти на всех заводах дети четырёх-пяти лет работают вместе со своими семьями с раннего утра до темноты, даже в летнюю жару.

В статье говорится, что эти дети работают с решимостью, которая исходит из знания потребностей их семей. Когда их спрашивают об игрушках или развлечениях, они просто улыбаются и пожимают плечами.

Набиулла — один из детей, которые работают по десять и более часов в день. Он выполняет тяжёлую работу по расфасовке глины по формам и таскает переноску, полную глины. Он работает с пяти или шести лет. Как и многие другие рабочие, его семья часть года работает при печи под Кабулом, а другую часть на заводе в Джелалабаде.

Несколько лет назад он смог некоторое время ходить в школу в Джелалабаде. Он хочет вернуться в школу, но не может. Он сказал со спокойной улыбкой, что семья нуждается в ней, чтобы выжить.

«Мы не можем думать ни о чем, кроме работы», — говорит он.

После захвата власти в Афганистане талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), экономического коллапса, а также прекращения международной финансовой помощи число работающих детей в стране увеличилось.

Согласно недавнему опросу, проведённому Организацией защиты детей, считается, что половина семей в этой стране отправляют детей на работу, чтобы они зарабатывали на пропитание.

Мухаббат, девятилетний мальчик, на мгновение остановился с болезненным выражением лица, неся груз угля. Он сказал: «У меня болит спина».

Репортёр «Ассошиэйтед Пресс» спросил его, чего он желает. Сначала он не понял, что это за желание, а потом, когда ему объяснили, он помолчал и задумался. Сказав, что хочет ходить в школу и хорошо питаться, Мохаббат добавил: «Я хочу хорошо работать, чтобы у нас был дом».

Семьи живут в ветхих глинобитных домах рядом с печами, и у каждой есть уголок, где они делают свои собственные кирпичи. Для большинства людей ежедневная еда — это хлеб, замоченный в чае.

У Рахима трое детей, возраст которых колеблется от пяти до 12 лет, и которые работают с ним при печи для обжига кирпичей. Раньше его дети ходили в школу. Рахим говорит, что долгое время сопротивлялся тому, чтобы они работали, но у него нет выбора, поскольку ситуация ухудшается.

Он сказал: «Как они могут учиться, когда у нас нет еды? Выживание важнее».

Рабочие получают четыре доллара за каждую 1000 изготовленных ими кирпичей. Рабочие рассказали «Ассошиэйтед Пресс», что один взрослый рабочий не может производить столько кирпичей в день, но если ему помогают дети, они смогут изготовить сделать до 1500 кирпичей в день.

Согласно опросам, проведённым Организацией защиты детей, количество семей, отправивших своих детей на работу, с декабря по июнь увеличилось с 18 до 22%. Это показывает, что в Афганистане работает миллион детей.

Этот опрос также указывает на снижение размера средств к существованию афганского народа. В июне 77% опрошенных домохозяйств сообщили, что потеряли половину своего дохода по сравнению с прошлым годом.