Москва, 23 сентября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Если энергетический кризис продолжится зимой, бегство крупного капитала из ЕС в США продолжится, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Флаги США и ЕС

«О намерениях вывести бизнес в США или о значительном расширении производственных мощностей в США заявили такие гиганты европейской промышленности, как Volkswagen, Arcelor Mittal, а также некоторые химические компании и производители минеральных удобрений, которые уже более месяца сокращают или приостанавливают производство в Европе.

Европейские корпорации из-за резкого роста цен на энергоносители переводят бизнес в США, где цены на газ всё-таки дешевле, чем в Европе.

И это происходит отчасти потому, что в США пока нет такого провала «зелёной энергетики», как в Европе — там намного больше вырабатывается электричества на ветровых и солнечных электростанциях, чем в Европе.

Соответственно, и цены на энергоносители растут не настолько быстрыми темпами, хотя они в августе текущего года всё равно в среднем превышали уровень цен августа 2021 года более чем на 35%.

Однако перевод или расширение бизнеса европейских корпораций в США поможет решить проблемы только самих этих корпораций, но не Евросоюза.

Во-первых, для ЕС бегство крупных корпораций за рубеж будет означать увеличение безработицы. Во-вторых, производимая ими продукция в США теперь будет экспортироваться в Европу по более высоким ценам, а слабый евро будет только стимулировать удорожание импортной продукции.

При этом США окажутся в выигрыше не только потому, что к ним будет притекать крупный бизнес и капитал из Европы, но ещё и потому, что бегство крупного бизнеса в США будет дополнительно ослаблять евро.

А при дешёвом евро на освободившиеся рыночные ниши в Евросоюзе будут претендовать зарубежные конкуренты. Так, пока Volkswagen готовится к «миграции» в США, на немецком и общеевропейском рынке очень уверенно себя чувствует американская Tesla, открывшая весной этого года завод в Германии.

Да и китайские корпорации тоже не дремлют. Если энергетический кризис продолжится (и тем более обострится) зимой, бегство крупного капитала из ЕС в США продолжится, а евро окончательно станет неконкурентоспособен с долларом», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, энергетический кризис в ЕС вынуждает местные компании переносить свои производства в США, чтобы использовать большую стабильность американского рынка и государственную экономическую поддержку со стороны Вашингтона.

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