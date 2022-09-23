Красноярск, 23 сентября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела против бывшего воспитателя детского сада. 65-летняя женщина обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей (ч. 1 ст. 156 УК РФ) и их истязании (п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ), сообщили ИА REGNUM 23 сентября в Следственном комитете РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

По данным следствия, в период с 19 июля по 3 декабря 2021 года воспитатель, испытывая раздражение от непослушания детей, допускала в отношении троих трёхлетних воспитанников (двух мальчиков и девочки) истязание. Женщина била их руками по ягодицам, дёргала за руки. Страдали от её действий и другие воспитанники. Она допускала с ними грубое обращение, обзывала, запрещала посещать туалет или запирала в нём.

Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии вынесено судебное решение по уголовному делу об истязании ребёнка. Фигурантом уголовного дела стал отец пострадавшего.

Читайте также: Истязавшего семью жителя Чувашии отправили лечиться