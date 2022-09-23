Стокгольм, , 14:06 — REGNUM В связи с продолжающимися в Швеции переговорами о формировании правительства также предстоит заполнить ряд важных должностей в аппарате правительственной канцелярии. Ожидается, что самая важная из них это пост государственного секретаря. Как писала газета Expressen со ссылкой на источники внутри партии Умеренных, этот пост достанется Анне Петтерссон-Вестерберг.

Правительство Королевства Швеция Tage Olsin

Государственный секретарь играет очень важную закулисную роль и, среди прочего, руководит работой правительственной канцелярии и отвечает за антикризисное управление правительства Швеции.

Перед выборами Петтерссон-Вестерберг была начальником штаба Умеренных, а также отвечала за подготовку передачи власти.

Напомним, что в настоящее время Швецией руководит переходное правительство во главе с Социал-демократами, которое сменится на новое в ближайшие дни.

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