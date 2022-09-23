Москва, 23 сентября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 19 беспилотных летательных аппаратов вооружённых киевских формирований. Об этом 23 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Отмечается, что беспилотники сбиты в районах населённых пунктов Валерьяновка, Триполье, Владимировка, Горное, Харцызск, Новоалександровка, Евгеновка, Терны и Красная Поляна Донецкой Народной Республики (ДНР), Новая Каховка, Томарино, Новорайск, Шляховое, Миролюбовка, Беляевка, Крещеновка, Брускинское и Чкалово Херсонской области, а также Любимовка Запорожской области.

Всего с начала специальной военной операции уничтожено 298 самолётов, 155 вертолётов, 2054 беспилотника, 844 боевые машины реактивных систем залпового огня, 376 зенитных ракетных комплексов, 3410 орудий полевой артиллерии и миномётов, 5077 танков и других боевых бронированных машин, а также 5794 единицы специальной военной автомобильной техники.