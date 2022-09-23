Москва, 23 сентября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России уничтожили в районе Запорожья свыше 190 киевских нацистов и 12 единиц военной техники. Об этом 23 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Mil.ru ВКС РФ

«Высокоточным оружием ВКС России в районе города Запорожье нанесены удары по позициям тактической группы «Чайка», а также пунктам временной дислокации националистических батальонов «Скиф», «Днепр» и «Гепард». Ликвидировано свыше 190 боевиков и 12 единиц военной техники», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Воздушно-космические силы России высокоточным ударом уничтожили в районе Краматорска Донецкой Народной Республики более 220 боевиков ВСУ.

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