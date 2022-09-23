Стокгольм, , 14:06 — REGNUM Поскольку притязания Шведских демократов на пост тальмана риксдага Швеции становятся все более очевидными, Социал-демократы не могут позволить реакционной правой партии протолкнуть это решение, поэтому они поддержат кандидата от Умеренных Андреаса Норлена. Об этом в интервью изданию DN заявила лидер Социал-демократов и глава переходного правительства Магдалена Андерссон.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

«Мы хотели бы, чтобы вокруг кандидатуры тальмана можно было достичь широкого консенсуса», — считает Андерссон.

Уходящий премьер-министр Швеции хочет избежать той ситуации, при которой пост тальмана достанется Шведским демократами, в том числе потому, что считает, что это будет «проблемно» для имиджа Швеции за рубежом.

Напомним, что пост тальмана риксдага Швеции является вторым высшим постом в стране. Традиционно рядом с именами шведских политиков в новостях ставятся буквы, обозначающие их партийную принадлежность, однако у тальмана такая буква отсутствует, поскольку спикер риксдага должен оставаться беспристрастным.

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