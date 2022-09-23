В Швеции Социал-демократы готовы оставить Норлена на посту тальмана
Стокгольм, 23 сентября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Поскольку притязания Шведских демократов на пост тальмана риксдага Швеции становятся все более очевидными, Социал-демократы не могут позволить реакционной правой партии протолкнуть это решение, поэтому они поддержат кандидата от Умеренных Андреаса Норлена. Об этом в интервью изданию DN заявила лидер Социал-демократов и глава переходного правительства Магдалена Андерссон.
«Мы хотели бы, чтобы вокруг кандидатуры тальмана можно было достичь широкого консенсуса», — считает Андерссон.
Уходящий премьер-министр Швеции хочет избежать той ситуации, при которой пост тальмана достанется Шведским демократами, в том числе потому, что считает, что это будет «проблемно» для имиджа Швеции за рубежом.
Напомним, что пост тальмана риксдага Швеции является вторым высшим постом в стране. Традиционно рядом с именами шведских политиков в новостях ставятся буквы, обозначающие их партийную принадлежность, однако у тальмана такая буква отсутствует, поскольку спикер риксдага должен оставаться беспристрастным.