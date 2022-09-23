Кош-Агачский район, Алтай, , 13:55 — REGNUM Прокуратура выявила завышение цен на социально значимые товары в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Макароны Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ходе проверки выяснилось, что в некоторых магазинах сёл Ташанта и Кош-Агач предельные надбавки на молочную продукцию, спички, колбасные и макаронные изделия, сыры и другие товары достигали 56%.

«В связи с этим прокуратурой района в адрес владельцев магазинов внесены 4 представления об устранении нарушений законодательства, возбуждены 4 дела об административном правонарушении», — отметили в прокуратуре.

Устранение нарушений взято на контроль сотрудниками надзорного ведомства.