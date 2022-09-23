Кострома, , 19:08 — REGNUM Жители дома №142 на улице Никитской в Костроме проведут митинг по вопросу длительных отключений горячей воды и неудовлетворительной работы ТГК-2 по перекладке сетей в городе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала одна из обитательниц МКД Вера Семейкина. Мероприятие согласовано с администрацией города, на нем костромичи выдвинут ряд требований к властям.

Ремонтные работы

«Митинг пройдёт 29 сентября на площади Мира в 14.00. Приглашаю костромичей, уставших от длительных отключений горячей воды и безобразной работы ТГК-2, и всех сочувствующих. Мы долго терпели, входили в положение, но больше так продолжаться не может!», — сказала костромичка.

По информации администрации, сейчас в Костроме без горячей воды остаются 162 дома, 69 из них, включая МКД на улице Никитской, Советской, Шагова и Войкова не имеют блага более месяца. В частности, жители 142 дома на Никитской не видели горячей воды с 16 мая. Дать тепло и горячую воду в 69 домов обещают завтра, 24 сентября.

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