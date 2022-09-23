Мелитополь, Бывш. УССР, , 13:55 — REGNUM Власти Запорожской области ожидают явку до 85% на референдуме по вопросу о воссоединении региона с Россией. Об этом 23 сентября рассказал глава областной администрации Евгений Балицкий в эфире Первого канала.

Референдум Lišiak

«Мы рассчитываем примерно 80-85-процентную явку. На сегодняшний день референдум идет по плану», — сказал он.

Также глава администрации Запорожской области уточнил, что в данный момент уже наблюдается хорошая явка при голосовании на дому, так как люди открывают двери приходящим к ним для их участия в референдуме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки киевского режима попытаться снова захватить республики Донбасса или освобождённые от него части б. УССР будут рассматриваться Москвой как агрессия в отношении России.