Херсон, 23 сентября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 23 сентября проголосовал на референдуме о воссоединении региона с Россией.

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«Иду в Россию», — сказал Стремоусов и проголосовал в объективе телекамер, поставив в бюллетене галочку напротив графы «Да».

Он назвал момент историческим, и пояснил, что голосует не просто за воссоединение с Россией, а голосует за будущее.