Тамбов, 23 сентября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Сомнительную технологию ремонта провалившегося асфальта зафиксировали активисты ОНФ в Тамбове, сообщает региональный штаб движения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пешеходный переход

На пешеходном переходе по улице Комиссара Московского из-за провала покрытия образовалась яма. Участок дороги достаточно оживлённый, это часть маршрута, ведущего к детскому саду и двум школам. Ремонт выбоины провели цементом — её просто залили смесью.

«Известно, что дорога на гарантии, значит, подрядчик ответственен за состояние участка. Власти должны контролировать выполнение гарантийных обязательств на объектах, в ремонт которых вложены немалые бюджетные средства. Мы обратились в мэрию с просьбой оперативно устранить провал и качественно восстановить покрытие на пешеходном переходе», — заявили в тамбовском ОНФ.

Дорога была отремонтирована по нацпроекту в 2019 году.