Бухарест, 23 сентября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Руководитель штаба национальной обороны Румынии (ШНО) генерал Даниэль Петреску получил престижную медаль правительства Молдавии «За укрепление братства по оружию». Об этом 23 сентября сообщает румынское информационное агентство Agerpres.

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Согласно официальной информации, соответствующая церемония награждения состоялась в Кишиневе, где Петреску находился с двухдневным рабочим визитом.

Как отмечено в заявлении минобороны Молдавии, таки образом молдавские власти отметили вклад Петреску в «развитие полномасштабного сотрудничества между армиями двух государств».

Напомним, глава румынского ШНО является последовательным сторонником интеграции армии Молдавии в структуры Североатлантического альянса. Ранее он неоднократно высказывался за предоставление Кишиневу современных натовских вооружений.