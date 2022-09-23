Красноярск, 23 сентября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В Красноярском крае зарегистрировано 20 резидентов Арктической зоне РФ, силами которых планируется создать 1622 новых рабочих мест. Общий объём заявленных инвестиций составляет около 36,7 млрд рублей. Из 20 проектов в Красноярском крае шесть из низ будут реализованы в сфере туризма, пять — в сфере услуг, четыре — в производстве, две —в строительство и по одному — в IT, торговле и горнорудной промышленности. Ещё 28 компаний ожидают получение статуса резидента Арктической зоны России. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-служба минэкономики Красноярского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

Отмечается, что некоторые проекты на территории Красноярского края уже реализованы, среди которых магазин на шесть рабочих мест, в который вложено 3,5 млн рублей, и турбаза с общим объёмом инвестиций более 15 млн рублей. Также в регионе реализуется инвестпроект по строительству загородного комплекса с объемом инвестиций свыше 237 млн рублей и созданием 24 рабочих мест. Кроме того, среди заявленных проектов — детский развлекательный центр в Норильске, реконструкция нежилых зданий под гостиницы, переработка резиновых изделий из отходов, станция технического обслуживания для спецтехники, открытие кондитерского цеха и другое. Крупнейшим из проектов Красноярского края стало освоение Сырадасайского месторождения с объемом инвестиций свыше 33 млрд рублей.

На данный момент в регионе готовятся стать резидентами Арктической зоны России ещё 28 компаний и предпринимателей с общим объёмом инвестиций 2,2 млрд рублей и созданием 2120 рабочих мест.

«Для резидентов Арктической зоны нашей страны предусмотрены различные преференции — от снижения налогов и уменьшения суммы страховых взносов до предоставления земельного участка без торгов. Предпринимателям такие условия очень выгодны. Замечу, что у краевых резидентов инвестпроекты, несмотря на принадлежность к разным отраслям, все ориентированы на развитие территории, и в них «вшита» важная социальная функция. Будь то туризм или утилизация отходов путём переработки. Это говорит о том, что бизнес уверен — будущее в Арктике имеет большие перспективы», — отметилаАнна Гарнец, министр экономики и регионального развития Красноярского края.

КакИА REGNUM сообщало ранее, новый резидент Арктической зоны РФ займётся сбором и утилизацией нефтяных отходов в Коми.

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