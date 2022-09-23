Москва, , 13:52 — REGNUM Киев почти исчерпал свой мобилизационный ресурс на подконтрольных ему территориях. Об этом 23 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, слуги Зеленского продолжают отлавливать людей на улицах городов, в которых ещё имеют власть, но годных к участию в боевых действиях уже почти не осталось.

«[б. УССР] исчерпывает свой мобилизационный ресурс. И почти исчерпала его. Чем дальше, тем менее эффективным будет этот ресурс», — Ходаковский.

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