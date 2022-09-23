Североуральск, Свердловская область, , 13:57 — REGNUM В Североуральске Свердловской области местный житель предстанет перед судом за нанесение тяжёлых травм супруге и её ребёнку. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуре.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл в июле 2022 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, через окно проник в дом супруги и напал с ножом на её сына, а после ранил и женщину. Пострадавших госпитализировали, их жизни удалось спасти. Ребёнок получил значительные травмы лица, ему потребуется пластическая операция.

В момент совершения преступления мужчина имел непогашенную судимость. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.