Североуральск, Свердловская область, 23 сентября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Североуральске Свердловской области местный житель предстанет перед судом за нанесение тяжёлых травм супруге и её ребёнку. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Инцидент произошёл в июле 2022 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, через окно проник в дом супруги и напал с ножом на её сына, а после ранил и женщину. Пострадавших госпитализировали, их жизни удалось спасти. Ребёнок получил значительные травмы лица, ему потребуется пластическая операция.

В момент совершения преступления мужчина имел непогашенную судимость. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.