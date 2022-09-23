Москва, 23 сентября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Три самолёта бандеровских боевиков сбито за сутки истребительной авиацией ВКС России на территории бывшей УССР. Об этом 23 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

«Сбит в воздухе один [киевский] истребитель МиГ-29 в районе населённого пункта Новосёловка Николаевской области», — сказал Конашенков.

Кроме того, сбито два самолёта Су-25 киевских формирований в районах населённых пунктов Весёлое Херсонской области и Камышевка Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 298 самолётов киевских террористов.