Симферополь, 23 сентября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Референдум о воссоединении с Россией для жителей Донбасса и освобождённых территорий бывш. УССР станет победой в борьбе за справедливость. Об этом написал 23 сентября в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Александр Погожев ИА REGNUM Флаг России развевается в Донбассе

«За свое законное право выбора наши братья и сестры заплатили очень дорогую цену. Нацисты годами терроризировали мирное население Донбасса и освобожденных территорий. Они до сих пор хотят запугать людей, навязать свою преступную волю, но русских людей сломать невозможно», — написал Аксёнов.

Он подчеркнул, что для каждого жителя освобождённых территорий референдум является победой в борьбе за справедливость.

«И Крым поможет одержать эту победу. Сейчас крымчане с оружием в руках защищают людей от террора и геноцида», — написал Аксёнов.

Он сообщил также, что 23 сентября в 17:00 в Симферополе состоится митинг-концерт в поддержку проведения референдумов.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на референдумах за воссоединение с Россией проходит в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий, вынужденно покинувшие их, смогут проголосовать по месту нахождения в российских регионах. В том числе голосование организовано и в Крыму, избирательные участки работают в пяти городах республики.