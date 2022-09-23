Петрозаводск, , 13:56 — REGNUM Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков заявил, что референдумы в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожских областях быв. УССР положат конец атакам и угрозам в отношении этих регионов. Таким мнением глава Карелии поделился 23 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Артур Парфенчиков Kremlin.ru

«Сегодня на территории Донбасса, Запорожья и Херсона началось проведение референдумов о вхождении в состав Российской Федерации. Это возможность для людей, которые годами подвергались репрессиям и уничтожению, проявить свою волю, положить конец атакам и угрозам со стороны [бывш. УССР], получить уверенность в своём будущем», — заявил губернатор Карелии.

Парфенчиков добавил, что Республика Карелия оказывает максимальное содействие в проведении референдумов. Там составлены списки лиц, которые имеют право сделать свой выбор на референдумах и находятся на территории региона.

Голосование пройдёт с 23 по 27 сентября 2022 года на территории всех муниципальных городских округов. Для этого открыли четыре стационарных участка и 18 пунктов голосования. Также есть возможность проголосовать на дому.

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