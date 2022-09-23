Нью-Йорк, США, , 13:55 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич на полях 77-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд «открытые и содержательные переговоры». Об этом Вучич сообщил на своей странице в «Инстаграме» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Александр Вучич подписывает Вашингтонское соглашение. 4 сентября 2020 года Predsednik.rs

«Встреча с заместителем госсекретаря Викторией Нуланд, как всегда, была чрезвычайно открытой и содержательной. Мы рассмотрели глобальные и региональные геополитические вопросы, а также дополнительные возможности укрепления партнерского диалога с США как в экономическом плане, так и в контексте всеобъемлющего двухстороннего сотрудничества», — рассказал Вучич.

Напомним, что ранее Александр Вучич заявил, что возможности для расширения сербско-американского сотрудничества он видит в том числе «в плоскости поисков компромиссных решений по некоторым открытым вопросам», таким, как косовский.