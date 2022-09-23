Токио, , 13:48 — REGNUM Несколько сотен демонстрантов собрались в Токио с требованием отменить государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, выкрикивая лозунги и размахивая транспарантами в пятницу 23 сентября, как передает Associated Press.

Токио (сс) Luca Sartoni

«Политика Абэ поддерживала войну», — заявил демонстрант Маюми Исида и отметил, что Абэ последовательно добивался увеличения расходов на оборону. По словам Исиды, он, как и другие участники акции протеста, опасается, что взгляды Абэ предвещают возврат к временам японского милитаризма.

Синдзо Абэ, убитый в июле 2022 года, был одним из самых противоречивых политиков Японии в послевоенный период. Его критиковали за ревизионистский подход к истории, авторитарность и кумовством. Кроме того, недовольство государственными похоронами усилилось из-за тесных связей политической верхушки со скандальной Церковью объединения.

План правительства провести государственные похороны привел к росту общественной оппозиции против правящей Либерально-демократической партии.

Демонстрации и марши против государственных похорон проходят по всей стране и собирают сотни людей. 21 сентября мужчина поджег себя у резиденции премьер-министра в знак протеста.

Исторически государственные похороны в Японии были прерогативой императора. Решение о проведении государственных похорон Абэ было принято кабинетом министров без официального одобрения парламента. Некоторые юристы оспаривают его законность.

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