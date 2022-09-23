Москва, , 13:47 — REGNUM Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой дать разъяснения по отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации для граждан, забронированном в порядке, определяемом правительством РФ.

Нина Останина Duma.gov.ru

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«Своевременные разъяснения по данному вопросу, относящемуся к компетенции правительства РФ, резко снизят напряжение в обществе», — говорится в письме.

Останина также обратила внимание на то, что в комитет Госдумы поступают обращения от граждан с просьбой разъяснить нюансы частичной мобилизации.

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